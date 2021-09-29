На повороте к селу Вергуны под Черкассами не разминулись ВАЗ и Москвич. В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу госпитализировали четверых пострадавших.

На место происшествия выехали сразу три бригады экстренной медицинской помощи, потому что диспетчеру сообщили о большом количестве пострадавших.

Медики скорой, оказав помощь на месте, госпитализировали всех участников ДТП в Третью Черкасскую городскую больницу.

У 53-летней женщины диагностировали перелом предплечья и ушиб голеностопного сустава.

26-летняя участница ДТП попала в больницу с перелом бедра.

56-летний мужчина получил ушибы грудной клетки и коленного сустава.

33-летнюю женщину госпитализировали с пневмотораксом.

Под Черкассами не разминулись ВАЗ и Москвич. Четверо – в больнице / 3 фотографии

Днем ранее возле города Снигиревка Николаевской области микроавтобус, заполненный пассажирами, сначала задел встречный DAF, а затем вылетел на обочину и врезался в прицеп припаркованного КамАЗа.

66-летний водитель и трое пассажиров погибли. Еще шесть человек, которые находились в салоне авто, получили различные травмы. Их забрали в больницу.

Водители грузовиков при аварии не пострадали.

Источник: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета

Фото: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета