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Максим Зайченко |

Изнасиловал и убил 14-летнюю: в Донецкой области иностранец получил пожизненное

Изнасиловал и убил 14-летнюю: в Донецкой области иностранец получил пожизненное

В городе Константиновка Донецкой области 39-летний гражданин Молдовы изнасиловал и убил 14-летнюю девушку. Он совершил преступление после того, как недавно вышел из места лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Инцидент произошел 14 сентября 2019 года, но вину фигуранта доказали только сейчас.

Мужчина познакомился на остановке общественного транспорта в Константиновке с 14-летней девушкой, которая сбежала из дома и находилась в розыске.

— После непродолжительного разговора мужчина повел несовершеннолетнюю в безлюдное место, где вступил с ней в половые отношения. В дальнейшем, испугавшись, что потерпевшая сообщит о его противоправных действиях полиции, осужденный начал душить потерпевшую руками, а когда она потеряла сознание, дважды ударил ее в шею и один раз в лицо раскладным ножом, — сообщили в прокуратуре.

От полученных ранений девушка скончалась на месте, а злоумышленник затащил тело жертвы в камыши возле пруда, чтобы скрыть убийство. После этого он скрылся с места преступления.

Его признали виновным в неосторожном причинении тяжкого телесного повреждения и умышленном убийстве, совершенном с целью скрыть другое уголовное преступление (п. 9 ч. 2 ст. 115, ст. 128 УК Украины). Суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Pexels

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