Зґвалтував і вбив 14-річну: в Донецькій області іноземець отримав довічне

У місті Костянтинівка Донецької області 39-річний громадянин Молдови зґвалтував і вбив 14-річну дівчину. Він скоїв злочин після того, як нещодавно вийшов з місця позбавлення волі.

Про це повідомили в прес-службі Донецької обласної прокуратури.

Інцидент стався 14 вересня 2019 року, але провину фігуранта довели тільки зараз.

Чоловік познайомився на зупинці громадського транспорту в Костянтинівці з 14-річною дівчиною, яка втекла з дому і перебувала в розшуку.

– Після нетривалої розмови чоловік повів неповнолітню в безлюдне місце, де вступив з нею в статеві стосунки. Надалі, злякавшись, що потерпіла повідомить про його протиправні дії поліції, засуджений почав душити потерпілу руками, а коли вона втратила свідомість, двічі вдарив її в шию та один раз в обличчя розкладним ножем, – повідомили в прокуратурі.

Від отриманих поранень дівчина померла на місці, а зловмисник затягнув тіло жертви в очерет біля ставку, щоб приховати вбивство. Після цього він зник з місця злочину.

Його визнали винним у необережному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження та умисному вбивстві, вчиненому з метою приховати інший кримінальний злочин (п. 9 ч. 2 ст. 115, ст. 128 КК України). Суд засудив чоловіка до довічного позбавлення волі.