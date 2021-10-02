ДТП в селе Святопетровское — подробности ДТП происшествия 2 октября на Киевщине

В селе Святопетровское Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек и еще один пострадал.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла на улице Полевой 2 октября. На место происшествия направили личный состав спасателей городов Вишневое и Боярка.

После прибытии они выяснили, что авария произошла с участием легкового автомобиля. Водитель транспортного средства не справился с управлением и въехал в газовый модуль автозаправочной станции.

В результате ДТП один человек погиб и еще один пострадал. В то же время повреждена цистерна с газом, с которой произошла утечка.

Работники ГЧСЧ ликвидировали последствия автомобильной аварии и организовали дежурство на месте ДТП. От ГЧСЧ задействовали 19 спасателей и четыре единицы пожарно-спасательной техники.

По данным Национальной полиции, по состоянию на 31 августа, на территории Украины за 2021 год зафиксировали 120 209 аварий, в которых более 1,9 тыс. человек погибли и более 19,3 тыс. граждан пострадали.