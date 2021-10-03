У Сумах троє дітей та троє дорослих отруїлися чадним газом. Лікарі місцевого медичного закладу повідомили про цей випадок до правоохоронних органів.

За даними Національної поліції, у родини погіршилося самопочуття після користування газовим проточним водонагрівачем. Про це правоохоронці дізналися під час розмови з потерпілими.

Лікарі надали необхідну медичну допомогу шістьом людям. Після цього 39-річного чоловіка відпустили додому.

Проте двох дорослих (38-річну жінку та 65-річного чоловіка), трьох дітей віком 3, 7 та 11 років госпіталізували до медичного закладу. Наразі поліція проводить перевірку.

Поліцейські закликали українців бути обережними, дотримуватися правил безпеки та дали декілька порад: