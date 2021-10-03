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Юлія Захарченко |

У Сумах родина отруїлася чадним газом: трьох дітей та двох дорослих госпіталізували

Газ

У Сумах троє дітей та троє дорослих отруїлися чадним газом. Лікарі місцевого медичного закладу повідомили про цей випадок до правоохоронних органів.

За даними Національної поліції, у родини погіршилося самопочуття після користування газовим проточним водонагрівачем. Про це правоохоронці дізналися під час розмови з потерпілими.

Лікарі надали необхідну медичну допомогу шістьом людям. Після цього 39-річного чоловіка відпустили додому.

Проте двох дорослих (38-річну жінку та 65-річного чоловіка), трьох дітей віком 3, 7 та 11 років госпіталізували до медичного закладу. Наразі поліція проводить перевірку.

Поліцейські закликали українців бути обережними, дотримуватися правил безпеки та дали декілька порад:

  • відчиняти вікно на провітрювання під час користування газовими приладами – так не обмежуватиметься циркуляція свіжого повітря;
  • користуватися газовими приладами лише тоді, коли справно працюють димоходи та вентиляційні канали, слідкувати за їхнім технічним станом;
  • не слід використовувати електровитяжку в приміщеннях, яких працює газовий прилад з відводом у димохід, оскільки чадний газ може накопичуватися через зворотню тягу;
  • не користуватися газовими приладами під час сильного вітру, оскільки може відбуватися зворотна тяга. Якщо полум’я на пальниках жовтого кольору, то це свідчить про неповне згоряння газу.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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