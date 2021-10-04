4 жовтня в службових приміщеннях комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району тривали обшуки.

Проводила їх окружна прокуратура та управління поліції Голосіївського району за фактом привласнення, розтрати майна у великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Підставою для таких заходів стали виявлені порушення під час відкритих конкурсних торгів у системі ProZorro в жовтні 2019 року, що суперечать законодавству, зокрема у сфері публічних закупівель.

Згідно з досудовим розслідуванням, посадові особи підприємства уклали договір із приватним товариством на постачання підіймально-транспортувального обладнання за ціною, що на понад 500 тис. грн перевищує його ринкову вартість.

Під час обшуку прокуратура та поліція виявила та вилучила документи щодо проведення тендерної закупівлі та фінансово-господарських взаємовідносин комунального підприємства з приватним товариством.

Тепер їх адресують для проведення експертного дослідження. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Обшуки на комунальному підприємстві в Києві – що знайшла поліція та прокуратура / 4 фотографии

У разі доведення вини зловмисникам, згідно із санкцією статті 191.4 Кримінального кодексу, загрожує позбавлення волі до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів цьогоріч передбачив 980 млн грн на забезпечення ноутбуками понад 60 тис. вчителів. Вартість одного ноутбука – 20 тис. грн.

Однак під час тендерів на закупівлю ноутбуків Міністерство цифрової трансформації, Міносвіти та СБУ запідозрили корупційну змову на 300 млн грн.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, шахраї, називаючись представниками Кабміну, почали домовлятися про розподіл між регіонами переможців закупівель із подальшим отриманням так званих відкатів.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура