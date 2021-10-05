Стрельба в Броварах – количество пострадавших и причина (фото)

В Броварах под Киевом ссора двух нетрезвых мужчин из-за места в такси завершилась стрельбой.

Неизвестный мужчина выстрелил 32-летнему в грудь и уехал на такси. Жизни пострадавшего сейчас ничего не угрожает – после оказания медицинской помощи от госпитализации он отказался.

Работники наряда реагирования патрульной полиции и следственно-оперативной группы Броварского районного управления полиции, прибыв на место происшествия, сразу прибегли к оперативно-розыскным мероприятиям.

47-летнего злоумышленника, который является жителем Броваров, задержали. По месту его жительства изъяли устройство для отстрела резиновых пуль и патроны.

Как стало известно впоследствии, подвыпившие мужчины одновременно вызвали такси, а когда приехало авто, не смогли определиться, кто поедет первым.

Конфликт сначала перерос в драку. Затем один из мужчин достал травматическое оружие и выстрелил в воздух, случайно ранив оппонента в грудь.

В Броварах ссора из-за места в такси завершилась стрельбой / 2 фотографии

В полиции открыли уголовное производство по факту умышленного легкого телесного повреждения.

Злоумышленнику грозит до 850 грн штрафа, до 200 часов общественных работ или до года исправительных работ.

Сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.