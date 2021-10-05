Стрілянина в Броварах – кількість постраждалих та причина (фото)

У Броварах під Києвом сварка двох нетверезих чоловіків через місце в таксі завершилась стріляниною.

Невідомий чоловік вистрелив 32-річному в груди й поїхав на таксі. Життю постраждалого наразі нічого не загрожує – після надання медичної допомоги від госпіталізації він відмовився.

Працівники наряду реагування патрульної поліції та слідчо-оперативної групи Броварського районного управління поліції, прибувши на місце події, відразу вдались до оперативно-розшукових заходів.

47-річного зловмисника, який є жителем Броварів, затримали. За місцем його проживання вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та набої.

Як стало відомо згодом, чоловіки напідпитку одночасно викликали таксі, а коли приїхало авто, не змогли визначитися, хто поїде першим.

Конфлікт спершу переріс у бійку. Потім один із чоловіків дістав травматичну зброю та вистрелив у повітря, випадково поранивши опонента в груди.

У Броварах сварка через місце в таксі завершилась стріляниною / 2 фотографии

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом умисного легкого тілесного ушкодження.

Зловмиснику загрожує до 850 грн штрафу, до 200 годин громадських робіт або до року виправних робіт.

Працівники поліції проводять необхідні слідчі дії та встановлюють всі обставини події.