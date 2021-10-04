В городе Белая Церковь Киевской области произошел пожар в больнице. Огонь возник в Белоцерковской городской больнице №1, расположенной на улице Ярослава Мудрого, 49, 4 октября в 5.37.

В результате пожара в больнице Белой Церкви пострадал один человек 1945 года рождения. В каком он состоянии — пока неизвестно.

Возгорание произошло на втором этаже здания больницы. В одной из палат произошло короткое замыкание электрообогревателя.

На место прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Вместе с медицинским персоналом спасатели эвакуировали из медицинского учреждения 13 пациентов.

Пожар ликвидировали на площади 1 кв м. На вызов прибыли 18 человек и пять единиц специальной техники.

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