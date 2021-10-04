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Людмила Богданова |

Є постраждалий: у Білій Церкві вранці горіла лікарня

Є постраждалий: у Білій Церкві вранці горіла лікарня

У місті Біла Церква Київської області сталася пожежа у лікарні. Вогонь виник у Білоцерківській міській лікарні №1, що розташована на вулиці Ярослава Мудрого, 49, 4 жовтня о 5.37.

Внаслідок пожежі у лікарні Білої Церкви постраждала одна людина 1945 року народження. У якому вона стані – наразі невідомо.

Загоряння сталося на другому поверсі будівлі лікарні. В одній з палат сталося коротке замкнення електрообігрівача.

На місце прибули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Разом з медичним персоналом рятувальники евакуювали з медичного закладу 13 пацієнтів.

Пожежу ліквідували на площі 1 кв м. На виклик прибуло 18 осіб та п’ять одиниць спеціальної техніки.

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Джерело: ДСНС

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