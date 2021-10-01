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Анастасія Рогожінська |

Под Днепром ночью загорелся жилой дом: владелица погибла на месте

Под Днепром ночью загорелся жилой дом: владелица погибла на месте

В Днепропетровской области в ночь на 1 октября загорелся жилой дом. В результате пожара погибла одна женщина — владелица помещения.

По данным спасательной службы, инцидент произошел около 01.34 в поселке Обуховка на улице Гагарина. Пожар смогли полностью ликвидировать в 03.25.

Загорелся одноэтажный жилой дом. По вызову на место происшествия сразу выехали дежурные отделения 3-й и 18-й пожарно-спасательной части ГСЧС.

Спасатели выяснили, что пожар возник внутри комнаты одноэтажного жилого дома, расположенного на территории частного домовладения.

Таким образом огонь охватил внутренние помещения дома и распространился на деревянное перекрытие крыши.

В то же время владелицу дома эвакуировали из горящего дома еще до приезда пожарных. Помогли 69-летние женщине очевидцы происшествия.

Пожар в Днепропетровской области — подробности пожара в доме (ФОТО)
Пожар в Днепропетровской области — подробности пожара в доме (ФОТО)
Пожар в Днепропетровской области — подробности пожара в доме (ФОТО)
Пожар в Днепропетровской области — подробности пожара в доме (ФОТО)
Пожар в Днепропетровской области — подробности пожара в доме (ФОТО)
Пожар в Днепропетровской области — подробности пожара в доме (ФОТО)
Пожар в Днепропетровской области — подробности пожара в доме (ФОТО)
Пожар в Днепропетровской области — подробности пожара в доме (ФОТО)
Под Днепром ночью загорелся жилой дом: владелица погибла на месте / 4 фотографии

Но, к сожалению, пострадавшая пенсионерка умерла в автомобиле экстренной медицинской помощи, именно во время проведения реанимационных мер.

В результате пожара в доме полностью уничтожена крыша и вещи домашнего обихода. Кроме того, повреждены внешнюю и внутреннюю кровлю стен дома.

По данным ГСЧС, общая площадь пожара составила 50 м. кв.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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