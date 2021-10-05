В Польше трагически погиб семилетний мальчик родом из Украины. Во время семейной ссоры его ранили ножом.

Инцидент произошел в городе Тарунов в арендованном помещении во вторник, 5 октября.

Как рассказал представитель полиции польского города Павел Климек, между 27-летним мужчиной и 28-летней женщиной возник конфликт.

На тот момент в квартире, которую они снимали, также был ребенок. Все трое получили ножевые ранения.

Ссора началась внутри помещения. Однако мужчину с ранениями нашли возле дома, а женщина убежала к соседям.

После этого инцидента ребенка доставили в больницу с колотыми и резаными ранами. Однако, к сожалению, врачи не смогли спасти мальчика.

Мужчина и женщина также сейчас находятся в больнице с ножевыми ранениями.

Известно, что все трое были гражданами Украины. В Польше они живут уже несколько лет, а в съемной квартире, где произошел инцидент — несколько месяцев.

Однако неизвестно, состоят ли мужчина и женщина в законном браке. Но Климек предполагает, что вероятно, они супруги, поскольку имеют одинаковые фамилии. Полиция уточняет, был ли погибший мальчик их сыном.

Правоохранители ждут разрешения медиков, чтобы допросить украинцев. Прокуратура начала следствие по делу.

В начале октября в Польше в автокатастрофе погиб 23-летний гражданин Украины. На трассе между Люблином и Варшавой его сбил грузовой автомобиль — во время того, как он рисовал горизонтальную разметку на автодороге.

Парень погиб сразу на месте происшествия. Также в ДТП пострадал его коллега. Второго работника доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Водитель грузовика не пострадал, однако его задержала полиция.