У Польщі трагічно загинув семирічний хлопчик родом із України. Під час сімейної сварки його поранили ножем.

Інцидент стався у місті Тарунов у орендованому приміщенні у вівторок, 5 жовтня.

Як розповів речник поліції польського міста Павел Клімек, між 27-річним чоловіком та 28-річною жінкою виник конфлікт.

На той момент у квартирі, яку вони винаймали, також була дитина. Усі троє отримали ножові поранення.

Сварка почалася всередині приміщення. Однак чоловіка із пораненнями знайшли біля будинку, а жінка втекла до сусідів.

Після цього інциденту дитину доставили до лікарні з колотими та різаними ранами. Однак, на жаль, лікарі не змогли врятувати хлопчика.

Чоловік та жінка також зараз перебувають у лікарні з ножовими пораненнями.

Відомо, що всі троє були громадянами України. У Польщі вони живуть вже кілька років, а у орендованій квартирі, де стався інцидент – декілька місяців.

Однак невідомо, чи перебувають чоловік та жінка у законному шлюбі. Але Клімек припускає, що, ймовірно, вони подружжя, бо мають однакові прізвища. Поліція уточнює, чи загиблий хлопчик – їхній син.

Правоохоронці чекають на дозвіл медиків, щоб допитати українців. Водночас прокуратура розпочала слідство у справі.

На початку жовтня у Польщі в автокатастрофі загинув 23-річний громадянин України. На трасі між Любліном та Варшавою його збив вантажний автомобіль – під час того, як він малював горизонтальну розмітку на автодорозі.

Хлопець загинув одразу на місці події. Також у ДТП постраждав його колега. Другого працівника доставили в лікарню, де надали необхідну медичну допомогу.

Водій вантажівки не постраждав, однак його затримала поліція.