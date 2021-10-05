У Польщі трагічно загинув семирічний хлопчик родом із України. Під час сімейної сварки його поранили ножем.
Інцидент стався у місті Тарунов у орендованому приміщенні у вівторок, 5 жовтня.
Як розповів речник поліції польського міста Павел Клімек, між 27-річним чоловіком та 28-річною жінкою виник конфлікт.
На той момент у квартирі, яку вони винаймали, також була дитина. Усі троє отримали ножові поранення.
Сварка почалася всередині приміщення. Однак чоловіка із пораненнями знайшли біля будинку, а жінка втекла до сусідів.
Після цього інциденту дитину доставили до лікарні з колотими та різаними ранами. Однак, на жаль, лікарі не змогли врятувати хлопчика.
Чоловік та жінка також зараз перебувають у лікарні з ножовими пораненнями.
Відомо, що всі троє були громадянами України. У Польщі вони живуть вже кілька років, а у орендованій квартирі, де стався інцидент – декілька місяців.
Однак невідомо, чи перебувають чоловік та жінка у законному шлюбі. Але Клімек припускає, що, ймовірно, вони подружжя, бо мають однакові прізвища. Поліція уточнює, чи загиблий хлопчик – їхній син.
Правоохоронці чекають на дозвіл медиків, щоб допитати українців. Водночас прокуратура розпочала слідство у справі.
На початку жовтня у Польщі в автокатастрофі загинув 23-річний громадянин України. На трасі між Любліном та Варшавою його збив вантажний автомобіль – під час того, як він малював горизонтальну розмітку на автодорозі.
Хлопець загинув одразу на місці події. Також у ДТП постраждав його колега. Другого працівника доставили в лікарню, де надали необхідну медичну допомогу.
Водій вантажівки не постраждав, однак його затримала поліція.