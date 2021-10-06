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Анастасія Рогожінська |

Гибель 7-летнего мальчика из Украины в Польше: что известно об отце, который устроил резню

Гибель 7-летнего мальчика из Украины в Польше: что известно об отце, который устроил резню

В польском городе Тарунов мужчина, который проходит психиатрическое лечение, устроил резню. Он ранил себя, жену и смертельно травмировал семилетнего сына.

Семья родом из Украины. Однако они длительное время проживают в Польше. Об этом сообщает издание Wiadomosci.

Местные прокуроры начали расследование домашнего конфликта в украинской семье, во время которого погиб мальчик Максим.

Как выяснили правоохранители, мужчина внезапно напал на семью во вторник, 5 октября. Так, он ранил сына, жену и себя.

После этого мужчина выпрыгнул из окна второго этажа квартиры, в которой они проживали, и пытался убежать.

Женщина призналась правоохранителям во время допроса, что муж проходил психиатрическое лечение.

По ее словам, мужчина накануне нападения обнял ее и сына утром, а потом достал нож и напал.

Самого же нападающего полицейские еще не могут допросить. Это может произойти после разрешения медиков.

Известно, что злоумышленник уже несколько лет легально работает в Польше. В мае 2021 года он перевез из Украины жену и сына.

Об инциденте в украинской семье в Польше стало известно вчера. По данным правоохранителей, семья несколько месяцев живет в съемной квартире.

Конфликт начался внутри помещения. Однако мужчину с ранениями нашли возле дома, а женщина убежала к соседям.

После этого ребенка доставили в больницу с колотыми и резаными ранами. Врачи не смогли спасти мальчика.

Также госпитализировали с ножевыми ранениями мужчину и женщину.

Источник: Wiadomosci

Фото: Depositphotos

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