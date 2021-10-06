Загибель 7-річного хлопчика з України в Польщі: що відомо про батька, який влаштував різанину

У польському місті Тарунов чоловік, який проходить психіатричне лікування, влаштував різанину. Він поранив себе, дружину та смертельно травмував семирічного сина.

Сім’я родом із України. Однак вони тривалий час проживають у Польщі. Про це інформує видання Wiadomosci.

Місцеві прокурори розпочали розслідування домашнього конфлікту в українській родині, під час якого загинув хлопчик Максим.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік раптово напав на сім’ю у вівторок, 5 жовтня. Так, він поранив сина, дружину та себе.

Після цього чоловік вистрибнув з вікна другого поверху квартири, у якій вони проживали, та намагався втекти.

Жінка зізналась правоохоронцям під час допиту, що чоловік проходив психіатричне лікування.

За її словами, чоловік напередодні нападу обняв її і сина вранці, а потім дістав ніж та напав.

Самого ж нападника поліцейські ще не можуть допитати. Це може відбутися після дозволу медиків.

Відомо, що зловмисник вже кілька років легально працює у Польщі. У травні 2021 року він перевіз із України дружину та сина.

Про інцидент в українські родині у Польщі стало відомо вчора. За даними правоохоронців, сім’я декілька місяців живе в орендованій квартирі.

Конфлікт почався всередині приміщення. Однак чоловіка із пораненнями знайшли біля будинку, а жінка втекла до сусідів.

Після цього дитину доставили до лікарні з колотими та різаними ранами. Лікарі не змогли врятувати хлопчика.

Також госпіталізували з ножовими пораненнями чоловіка та жінку.

Джерело: Wiadomosci