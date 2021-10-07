В Одессе разоблачили преступную организацию во главе с известным бизнесменом и городским головой. Они занимались земельными схемами, ущерб от которых оценили в 558 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, правоохранители вручили подозрения 10 членам преступной организации и шести их соучастникам.

Среди подозреваемых — Одесский городской голова, двое депутатов — глав постоянных комиссий Одесского городского совета VII созыва, директор одного из департаментов Одесского городского совета, которая является адвокатом.

Как установило следствие, преступная организация в период с февраля 2016 по июнь 2019 года передала земельные участки коммунальной собственности под застройку вопреки интересам территориальной общины Одессы.

— Такие действия нанесли ущерб территориальной общине города на сумму более 558 млн грн, — сообщили в Офисе генпрокурора.

Им инкриминируют участие в преступной организации и злоупотребление властью и служебным положением (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Напомним, накануне генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову. Она заявила, что фигуранты этого дела называли схему з землей арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана – уголовно наказуемые деяния.