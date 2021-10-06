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Дмитро Кудрявцев |

Венедіктова підписала підозру Труханову

геннадій труханов

Генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Відповідну інформацію вона підтвердила вдень 6 жовтня.

– Я підписала п’ять підозр у межах розслідування кримінального провадження силами детективів НАБУ та прокурорів САП. Це дуже важлива й показова справа як для Одеського регіону, так і загалом для країни, – сказала вона.

Окрім Труханова, підозру було підписано щодо інших одеських чиновників.

За словами генпрокурора, винними цих осіб може назвати лише суд, тому наразі вони є тільки підозрюваними.

Венедіктова також не виключає можливості того, що кількість підозрюваних у причетності до низки злочинів, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі, під час розслідування може збільшитися.

За версією слідства, міському бюджету Одеси завдано збитків, розмір яких перевищує 533 млн грн.

– Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, забувши про те, що підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану – кримінально карані діяння, – додала Венетіктова.

Вона наголосила, що в межах розслідування проаналізовано колосальний масив даних, серед яких телефонні переговори та інформація з комп’ютерів.

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Джерело: Facebook Ірини Венедіктової 

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