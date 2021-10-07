В Одесі викрили злочинну організацію на чолі з відомим бізнесменом і міським головою. Вони займалися земельними схемами, збиток від яких оцінили в 558 млн грн.

Як повідомили в прес-службі Офісу генпрокурора, правоохоронці вручили підозри 10 членам злочинної організації та шести їхнім співучасникам.

Серед підозрюваних – Одеський міський голова, двоє депутатів – голів постійних комісій Одеської міської ради VII скликання, директор одного з департаментів Одеської міської ради, яка є адвокатом.

Як встановило слідство, злочинна організація в період з лютого 2016 по червень 2019 року передала земельні ділянки комунальної власності під забудову всупереч інтересам територіальної громади Одеси.

– Такі дії завдали збитків територіальній громаді міста на суму понад 558 млн грн, – повідомили в Офісі генпрокурора.

Їм інкримінують участь у злочинній організації та зловживання владою і службовим становищем (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

Нагадаємо, напередодні генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову. Вона заявила, що фігуранти цієї справи називали схему з землею орендою, забувши про те, що підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану – діяння, що передбачають кримінальну відповідальність.