Скрыла выкидыш от родных: в Житомире женщину подозревают в убийстве ребенка

Женщина заявила в полицию о якобы смерти новорожденного ребенка ее 27-летней дочери в одной из больниц Житомира. Однако при проверке выяснилось, что она там не рожала.

Чтобы установить все обстоятельства этого запутанного дела, следователи назначили экспертизу состояния женщины.

Специалисты установили, что она действительно была беременна примерно месяц-полтора назад.

Сама женщина утверждает, что еще в августе, во время прогулки за городом, у нее внезапно случился выкидыш. Однако она якобы боялась рассказать об этом матери и сожителю, поэтому все это время имитировала беременность, а потом сообщила родным, что ребенок умер при родах.

В то же время даже до выкидыша женщина не состояла на учете по беременности.

Полиция расследует дело по предварительной квалификацией ст. 117 УКУ — Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка.

Сейчас проводятся экспертизы, а также проверяется информация о месте, где женщина могла оставить пакет с мертвым младенцем.