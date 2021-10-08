Приховала викидень від рідних: у Житомирі жінку підозрюють у вбивстві дитини

Жінка заявила до поліції про нібито смерть новонародженої дитини її 27-річної доньки в одній із лікарень Житомира. Проте під час перевірки з’ясувалося, що вона там не народжувала.

Щоб встановити всі обставини цієї заплутаної справи, слідчі призначили експертизу стану жінки.

Фахівці встановили, що вона дійсно була вагітна приблизно місяць-півтора тому.

Сама жінка запевняє, що ще у серпні, під час прогулянки за містом, у неї раптово стався викидень. Проте вона нібито боялася розповісти про це матері та співмешканцю, тому весь цей час імітувала вагітність, а потім повідомила рідним, що дитина померла під час пологів.

Водночас навіть до викидня жінка не перебувала на обліку через вагітність.

Поліція розслідує справу за попередньою кваліфікацією ст. 117 ККУ – Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини.

Нині проводяться експертизи, а також перевіряється інформація про місце, де жінка могла залишила пакет із мертвим немовлям.