На Буковине погиб 53-летний мужчина, который подорвался на мине

В Черновицкой области во время пребывания в лесу погиб 53-летний мужчина. По данным полиции, житель города Ровно приехал в поисках исторических ценностей.

Сообщение об этом происшествии поступило в полицию от 48-летнего уроженца Ровенской области, который рассказал, что в лесу возле села Добриновцы его знакомил погиб от взрыва.

По предварительным данным, 53-летний мужчина во время поисков исторических ценностей случайно наткнулся на артиллерийский снаряд прошлых войн и подорвался на нем.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 (Умышленное убийство) с пометкой Несчастный случай Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские проводят досудебное расследование.

Национальная полиция призвала граждан быть осторожными во время прогулки в лесу и избегать различных мест, в которых могут быть снаряды прошлых войн.