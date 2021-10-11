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Юлія Захарченко |

На Буковині загинув 53-річний чоловік, який підірвався на міні

На Буковині загинув 53-річний чоловік, який підірвався на міні

У Чернівецькій області під час перебування у лісі загинув 53-річний чоловік. За даними поліції, житель міста Рівне приїхав у пошуках історичних цінностей.

Повідомлення про цю подію надійшло до поліції від 48-річного уродженця Рівненщини, який розповів, що у лісі біля села Добринівці його знайомив загинув від вибуху.

За попередніми даними, 53-річний чоловік під час пошуків історичних цінностей випадково натрапив на артилерійський снаряд минулих війн та підірвався на ньому.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 (Умисне вбивство) з приміткою Нещасний випадок Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські проводять досудове розслідування.

Національна поліція закликала громадян бути обережними під час прогулянки у лісі та уникати різноманітних місць, в яких можуть бути снаряди минулих війн.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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