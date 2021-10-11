Насмерть сбил девочку в центре Киева: водителя Hummer Островского снова взяли под стражу

В Киеве снова взяли под стражу Кирилла Островского, которого обвиняют в смертельном ДТП на бульваре Леси Украинки, в результате которого погибла 10-летняя девочка.

В понедельник, 11 октября, Печерский районный суд города применил к водителю автомобиля Hummer безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей как минимум до 9 декабря 2021 года.

По данным следствия, 28 июля 2018 года мужчина, грубо игнорируя правила дорожного движения — проехал на красный свет — наехал на несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. Из-за полученных травм ребенок сразу погиб.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия, но его удалось задержать. Виновником аварии оказался экс-боксер, владелец и инвестор фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский.

Действия водителя квалифицированы по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего и об оставлении в опасности.

Тогда же Островский отказался сдавать биологические образцы, которые от него требовали для проведения экспертизы на содержание алкоголя и наркотиков в крови. А во время заседания суда он рассказал, что не скрывался с места аварии и ехал на умеренной скорости.

Обвинительный акт в указанном уголовном производстве в сентябре 2018 года прокуратура направила в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Обвиняемого сразу задержали на месте происшествия и отправили под стражу. Однако 5 октября 2021 года его освободили из СИЗО из-за завершения срока меры пресечения.

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура