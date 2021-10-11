Насмерть збив дівчинку у центрі Києва: водія Hummer Островського знову взяли під варту

У Києві знову взяли під варту Кирила Островського, якого обвинувачують у смертельній ДТП на бульварі Лесі Українки, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка.

У понеділок, 11 жовтня, Печерський районний суд міста застосував до водія автомобіля Hummer безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щонайменше до 9 грудня 2021 року.

За даними слідства, 28 липня 2018 року чоловік, грубо порушуючи правила дорожнього руху – проїхав на червоне світло – наїхав на неповнолітню дівчинку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Через отримані травми дитина одразу загинула.

Після аварії водій зник з місця події, але його вдалося затримати. Винуватцем ДТП виявився екс-боксер, власник та інвестор фірми Fit & Sweet Кирило Островський.

Дії водія кваліфіковано за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та про залишення у небезпеці.

Тоді ж Островський відмовився здавати біологічні зразки, які від нього вимагали для проведення експертизи на вміст алкоголю і наркотиків у крові. А під час засідання суду він розповів, що не тікав з місця аварії та їхав на помірній швидкості.

Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні у вересні 2018 року прокуратура скерувала до Печерського районного суду для розгляду по суті.

Обвинуваченого одразу затримали на місці події та відправили під варту. Однак 5 жовтня 2021 року його звільнили із СІЗО через завершення терміну запобіжного заходу.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура