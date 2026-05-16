Взрывы в Запорожье: РФ атаковала дронами, есть пострадавшие
Сегодня утром, 16 мая, в Запорожье прогремели взрывы.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Перед взрывами в Запорожье военные воздушных сил предупреждали об угрозе со стороны российских ударных дронов.
По словам Ивана Федорова, в результате вражеской атаки двое мужчин в возрасте 30 и 40 лет получили осколочные ранения. В настоящее время службы обследуют территорию, подвергшуюся вражескому удару.
15 мая в Запорожье также прогремели взрывы. Тогда пострадали три человека — 76-летняя и 64-летняя женщины, а также 71-летний мужчина.
28 апреля российские дроны нанесли удар по одной из остановок общественного транспорта в Запорожье. Ранения получили двое мужчин в возрасте 40 и 45 лет.
Утром 22 апреля Россия нанесла удар по транспортной инфраструктуре города Запорожья. В результате атаки один человек погиб, ещё один получил ранения.
20 апреля вражеские ударные дроны также атаковали Запорожье. В результате взрывов были повреждены частные дома и нежилые здания. Погиб один человек, ещё четверо получили ранения, среди них — 10-летний ребёнок.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 543-и сутки.
