Сегодня утром, 16 мая, в Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Перед взрывами в Запорожье военные воздушных сил предупреждали об угрозе со стороны российских ударных дронов.

По словам Ивана Федорова, в результате вражеской атаки двое мужчин в возрасте 30 и 40 лет получили осколочные ранения. В настоящее время службы обследуют территорию, подвергшуюся вражескому удару.

15 мая в Запорожье также прогремели взрывы. Тогда пострадали три человека — 76-летняя и 64-летняя женщины, а также 71-летний мужчина.

28 апреля российские дроны нанесли удар по одной из остановок общественного транспорта в Запорожье. Ранения получили двое мужчин в возрасте 40 и 45 лет.

Утром 22 апреля Россия нанесла удар по транспортной инфраструктуре города Запорожья. В результате атаки один человек погиб, ещё один получил ранения.

20 апреля вражеские ударные дроны также атаковали Запорожье. В результате взрывов были повреждены частные дома и нежилые здания. Погиб один человек, ещё четверо получили ранения, среди них — 10-летний ребёнок.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 543-и сутки.

