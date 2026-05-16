В ночь на 16 мая (с 18:00 15 мая) российский враг атаковал Украину 294 ударными дронами типа Shahed, Гербер, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину 16 мая

Так, россияне запускали беспилотники из Орла, Курска, Брянска, Миллерова, Шаталова, Приморско-Ахтарска, а также из населенного пункта Гвардейское и с мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00, силы противовоздушной обороны сбили и подавили 269 вражеских беспилотников на севере, юге, в центре и на востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных дронов в 15 локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА в девяти локациях.

Сегодня утром в Запорожье раздались взрывы. Враг нанес удар с помощью ударных дронов. По предварительным данным, есть два пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 543-и сутки.

Источник : Воздушные силы ВСУ

