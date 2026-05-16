В ночь на 16 мая в Ставропольском крае РФ прогремели взрывы. Ударные дроны атаковали Невинномысский азотный завод.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Взрывы в Ставропольском крае ночью 16 мая

Журналисты Telegram-канала Astra проанализировали кадры очевидцев взрывов и установили, что горит завод Азот в Невинномиске. Кадры сняты с Площади 50 лет Октября, расстояние до территории завода — около 2–2,5 км.

Сейчас смотрят

Это как минимум шестая атака на этот азотный завод за все время войны. Предыдущая атака на завод Азот произошла в марте 2026 года.

Также Astra сообщала об атаке на завод Азот в Невинномыске в ночь на 25 июля 2025 года. 14 июня того же года в результате атаки более десятка дронов по территории завода АО Невинномысский Азот были выбиты двери, окна и повреждены помещения одного из цехов. Также были повреждены крыша столовой и противодроновая защита завода. Работу предприятия тогда пришлось остановить.

По данным агентства Reuters, два завода Еврохима — Невинномысский азотный завод и Новомосковский Азот — отправили с 2022 по 2024 год на завод им. Свердлова в Дзержинске в Нижегородской области не менее 38 тыс. тонн уксусной кислоты и почти 5 тыс. тонн азотной кислоты. Азотная кислота используется для производства октогена и гексогена, а те, в свою очередь, — для артиллерийских снарядов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 543-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.