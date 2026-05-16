Ночью и утром в Харькове раздавались взрывы: вражеские дроны атаковали несколько районов города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове ночью 16 мая

Так, около 00:33 Игорь Терехов сообщил о попадании «Шахеда» в Холодногорском районе Харькова.

После 01:20 произошло попадание вражеских дронов в Основянском районе. В результате удара у одной женщины зафиксирована острая реакция на стресс.

После 6 утра раздался взрыв в центральной части города в Шевченковском районе. Попадание пришлось на дорогу — повреждены три выхода из метро, три остановки наземного транспорта, контактная сеть, здание учебного заведения и остекление в прилегающих зданиях. Пострадал один человек.

Около 07:00 Игорь Терехов сообщил о падении обломков российского беспилотника в Киевском районе. Уточняем детали.

В 07:47 зафиксировано падение обломков вражеского дрона в Основянском районе. Пострадавших нет.

Ночью 13 мая в Шевченковском районе Харькова обломки вражеского беспилотника упали на дорогу. В Холодногорском районе враг нанес удар по объекту инфраструктуры.

Вечером 9 мая в Индустриальном районе Харькова вражеский дрон нанес удар по девятиэтажному дому. Пострадали несколько человек. Среди них — двое 8-летних и один 10-летний мальчики.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 543-и сутки.

