Президент США Дональд Трамп призвал воздержаться от официального провозглашения независимости Тайваня и заявил, что Вашингтон не заинтересован в обострении ситуации вокруг острова.

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на заявление американского лидера после его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп о независимости Тайваня

Во время эфира на Fox News после двухдневного саммита с китайским лидером Трамп подчеркнул, что не поддерживает шаги, которые могут спровоцировать конфликт в регионе.

Сейчас смотрят

— Я не хочу, чтобы кто-то провозглашал независимость, — заявил президент США.

В то же время глава Белого дома подчеркнул, что американская политика в отношении Тайваня остается неизменной. По словам Трампа, США не стремятся к военному противостоянию с Китаем из-за острова.

Президент Тайваня Лай Цзин-тэ ранее заявлял, что Тайвань уже является суверенным государством, поэтому не нуждается в формальном провозглашении независимости.

США продолжают поддерживать Тайвань и обеспечивать его средствами обороны в соответствии с американским законодательством, однако Вашингтон в то же время пытается сохранять стабильные дипломатические отношения с Пекином.

Во время переговоров Си Цзиньпин назвал вопрос Тайваня ключевым в отношениях между Китаем и США. Он предупредил, что неправильный подход к этой теме может привести к прямому конфликту между двумя государствами.

— Вопрос о Тайване является ключевым вопросом в китайско-американских отношениях. Если с ним неправильно обращаться, две страны могут столкнуться или даже вступить в конфликт, — предупредил Си.

В последние годы Китай усилил военную активность вблизи Тайваня, регулярно проводя масштабные учения вокруг острова. Это вызвало рост напряженности в регионе.

В конце прошлого года администрация Трампа также объявила о новом пакете военной помощи Тайваню на сумму 11 млрд долларов, в который вошли современные ракетные системы и боеприпасы. В Пекине это решение подверглось резкой критике.

Источник : BBC

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.