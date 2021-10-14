На Хмельнитчине девушка убила 60-летнего мужчину, а тело пыталась сжечь

В Хмельницкой области 13 октября в собственном доме обнаружили тело 60-летнего жителя одного из сел Каменец-Подольского района.

Местная полиция сразу начала поиски подозреваемого в убийстве, поскольку на теле были многочисленные ножевые ранения.

Вскоре следователи установили, что к совершению страшного преступления причастна 23-летняя девушка. Ее задержали.

Предварительно известно, что ранее неоднократно судимая подозреваемая в убийстве гостила у пострадавшего.

Между ними возникла ссора, а затем и драка. Гостья схватила нож и нанесла хозяину несколько ударов.

Когда она поняла, что мужчина умер, пыталась сжечь тело. Но попытки избавиться от тела были неудачными, поэтому подозреваемая просто убежала с места преступления. Досудебное расследование убийства продолжается.