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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

На Хмельнитчине девушка убила 60-летнего мужчину, а тело пыталась сжечь

Вбивство нв Хмельниччині

В Хмельницкой области 13 октября в собственном доме обнаружили тело 60-летнего жителя одного из сел Каменец-Подольского района.

Местная полиция сразу начала поиски подозреваемого в убийстве, поскольку на теле были многочисленные ножевые ранения.

Вскоре следователи установили, что к совершению страшного преступления причастна 23-летняя девушка. Ее задержали.

Предварительно известно, что ранее неоднократно судимая подозреваемая в убийстве гостила у пострадавшего.

Между ними возникла ссора, а затем и драка. Гостья схватила нож и нанесла хозяину несколько ударов.

Когда она поняла, что мужчина умер, пыталась сжечь тело. Но попытки избавиться от тела были неудачными, поэтому подозреваемая просто убежала с места преступления. Досудебное расследование убийства продолжается.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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