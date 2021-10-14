Сбил 10-летнюю девочку на переходе: Кирилла Островского снова отправили в СИЗО

Обвиняемого в смертельной аварии Кирилла Островского, который в 2018 году сбил пешеходном переходе 10-летнюю девочку, снова взяли под стражу, после того, как 5 октября его освободили из СИЗО из-за завершения срока меры пресечения.

Жуткая авария, в которой обвиняют Островского, произошла три года назад в самом центре столицы, на бульваре Леси Украинки. Школьница вместе с братом, мамой и ее подругой возвращалась из магазина домой. До дома оставались считанные метры, нужно было только перейти дорогу.

Компания дождалась зеленого сигнала светофора, девочка пошла первой, но в тот момент сверху уже мчался Hummer-убийца. Автомобиль на большой скорости сбил ребенка на глазах у шокированной матери.

Это была настоящая кровавая мясорубка. После удара внедорожник еще несколько десятков метров волочил по асфальту ребенка. Но водитель, вместо того, чтобы помочь, пытался цинично убежать.

Когда же ему заблокировали дорогу, то он стал скручивать номерные знаки. Толпа так разозлился, что была готова устроить самосуд.

В течение трех лет Кирилл Островский находился в СИЗО. Говорят, что Кирюха, так его называли заключенные, был даже смотрящим. Это местный авторитет, который решает все тюремные вопросы и контролирует так называемый общак.

В Лукьяновке он составляет более миллиона долларов. И это настоящий нонсенс, что ранее не судимый и неопытный арестант получил высокую должность. Пожалуй, кадровый голод произошел, потому что тогдашний смотрящий Алик вышел на свободу.

Говорят, что продвинул на такую ​​блатную должность Кирилла его дядя — якобы, очень влиятельный в уголовных кругах человек.

Несмотря на то, что Островский вернулся в СИЗО, он имеет право на апелляцию. На следующих заседаниях должен состояться его допрос, ведь свою версию, что же произошло три года назад, суду он еще не озвучивал.