Збив 10-річну дівчинку на переході: Кирила Островського знову відправили у СІЗО

Обвинуваченого у смертельній аварії Кирила Островського, який у 2018 році збив на пішохідному переході 10-річну дівчинку, знову взяли під варту після того, як 5 жовтня його звільнили із СІЗО через завершення терміну запобіжного заходу.

Моторошна аварія, у якій звинувачують Островського, сталась три роки тому у самому центрі столиці, на бульварі Лесі Українки. Школярка разом з братом, мамою та її подругою поверталася з магазину додому. До будинку залишалися лічені метри, потрібно було лише перейти дорогу.

Компанія дочекалася зеленого сигналу світлофору, дівчинка рушила першою, але тієї миті згори вже мчав Hummer-убивця. Автомобіль на шаленій швидкості збив дитину на очах у шокованої матері.

Це була справжня кривава м’ясорубка. Після удару позашляховик ще кілька десятків метрів волочив асфальтом дитину. Але водій, замість того, щоб допомогти, намагався цинічно втекти.

Коли ж йому заблокували дорогу, то він заходився скручувати номерні знаки. Натовп так розлютився, що був готовий влаштувати самосуд.

Протягом трьох років Кирило Островський перебував у СІЗО. Кажуть, що Кірюха, так його називали в’язні, був навіть смотрящим. Це місцевий авторитет, який вирішує усі тюремні питання і контролює так званий общак.

У Лук’янівці він становить понад мільйон доларів. І це справжній нонсенс, що раніше несудимий і недосвідчений арештант отримав таку високу посаду. Мабуть, кадровий голод стався, бо тодішній смотрящий Алік вийшов на свободу.

Кажуть, що просунув на таку блатну посаду Кирила його дядько – начебто, дуже впливовий у кримінальних колах чоловік.

Попри те, що Островський повернувся в СІЗО, він має право на апеляцію. На наступних засіданнях повинен відбутися його допит, адже свою версію, що ж сталося три роки тому, суду він ще не озвучував.