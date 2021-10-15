В Польше 33-летняя гражданка Украины побила ногами рейсовый автобус. Такие действия женщины стали реакцией на отказ водителя автобуса в посадке из-за отсутствия защитной маски.

Инцидент произошел в городе Груец Мазовецкого воеводства. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

В местной полиции сообщили, что украинка, повредив имущество, нанесла ущерб на 2 тыс. злотых (13,3 тыс. грн).

— Водитель выгнал из автобуса женщину, которая была без маски, которая закрывала бы рот и нос, в общественном транспорте. Нервная женщина несколько раз ударила ногами транспортное средство. Это нанесло ущерб в размере 2 тыс. злотых. Полицейские из Груеца задержали сумасшедшую и доставили в участок, — говорится в сообщении полиции.

Известно также, что сначала водитель сделал женщине замечание, но она отказалась надевать защитную маску. Тогда мужчина сказал, что не повезет ее, и попросил покинуть автобус. Это разозлило украинку, после чего она вышла из салона и начала бить ногами транспортное средство.

Гражданке Украины уже предъявлены обвинения в порче имущества.

Источник: пресс-служба Мазовецкой полиции