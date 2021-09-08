В Днепре конфликт из-за отсутствия маски в супермаркете завершился стрельбой

В Днепре произошла стрельба возле супермаркета после замечания об отсутствии защитной маски.

Конфликт возник вечером 7 сентября на улице Тверской.

Все началось с того, что в одном из местных супермаркетов мужчина сделал замечание девушке без маски, которая покупала на кассе товар.

За нее вступился знакомый, вследствие чего возник конфликт. Спор продолжился на улице.

По словам мужчины, который требовал надеть защитную маску, компания неизвестных напала на него возле супермаркета, вследствие чего он начал обороняться. Тогда и прозвучали выстрелы.

Указанный мужчина из Флобера выстрелил в воздух и сделал несколько выстрелов в оппонента – в ноги и в лицо.

На месте стрелка задержали правоохранители. В то же время пострадавший в больницу не обращался.

Это уже не первый подобный случай в Украине. Например, в начале апреля в Киеве покупатель стрелял в охранника магазина в ТРЦ на проспекте Победы. Причиной стало замечание из-за отсутствия маски.

Кроме того, в столице мужчина оплевал кассира из-за просьбы надеть маску.

Несмотря на то, что вся территория Украины сейчас находится в “зеленой” зоне карантина, в общественных зданиях и транспорте все равно нужно носить защитные маски или респираторы.

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