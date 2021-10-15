У Польщі 33-річна громадянка України відгамселила ногами рейсовий автобус. Такі дії жінки стали реакцією на відмову водія автобусу у посадці через відсутність захисної маски.

Інцидент стався у місті Груєць Мазовецького воєводства. Жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У місцевій поліції повідомили, що українка, пошкодивши майно, завдала збитків на 2 тис. злотих (13,3 тис. грн).

— Водій вигнав з автобуса жінку, яка була без маски, що закривала б рот та ніс, у громадському транспорті. Нервова жінка кілька разів вдарила ногами транспортний засіб. Це завдало збитків у розмірі 2 тис. злотих. Поліцейські з Груєцю затримали божевільну і доставили до відділку, – йдеться у повідомленні поліції.

Відомо також, що спершу водій зробив жінці зауваження, але вона відмовився надівати захисну маску. Тоді чоловік сказав, що не повезе її, і попросив залишити автобус. Це розлютило українку, після чого вона вийшла із салону і почала бити ногами транспортний засіб.

Громадянці України вже висунули обвинувачення у псуванні майна.

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Джерело: прес-служба Мазовецькой поліції