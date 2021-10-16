В Харьковской области 68-летний мужчина убил 51-летнюю женщину, которая ночью пробралась в его жилище и ударила ножом в горло.

После этого мужчина обратился в полицию и сообщил о содеянном. По словам харьковчанина, он и погибшая ранее были знакомы.

В тот день он находился в собственном дачном доме, расположенном в селе Юрченково. Мужчина встретился с местной жительницей и пригласил к себе в гости.

В доме мужчины они употребляли алкоголь, после чего женщина вечером пошла домой, а харьковчанин лег спать. Однако погибшая ночью вернулась в жилище и ударила мужчину ножом в горло.

Местный житель Харькова забрал у нее нож и несколько раз ударил им в спину. Женщина скончалась на месте от этих ран.

Правоохранители внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Согласно действующему законодательству, наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет. Следствие продолжается.