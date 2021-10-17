В США подростка застрелили через окно его комнаты, пока он играл в iPad

В США, в городе Таскалуса (штат Алабама), застрелили 13-летнего мальчика, который играл в iPad в собственной спальне.

Подросток находился в своей комнате, когда пуля снаружи пробила окно и попала ему прямо в голову, говорится в заявлении полицейского.

По данным департамента, следователи обнаружили много гильз перед домом мальчика.

Начальник полиции назвал стрельбу бессмысленным убийством.

— Мы постоянно сталкиваемся со стрельбой, но когда погибает ребенок в своем собственном доме, это совсем другое дело. Это ужасная и нелепая трагедия, — заявили в полиции.

По мнению капитана полиции, стрельба была преднамеренной.

— Это была преднамеренная стрельба, но подросток, вероятно, не был целью. Мы ищем людей, которые могут быть причастны к трагедии, — добавил правоохранитель.

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