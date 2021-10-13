В Винницкой области 16-летняя девушка жестоко убила мать: стали известны подробности

Село Глуховцы Винницкой области оперативники прочесывают вдоль и поперек — ищут местную женщину. Об исчезновении 35-летней Надежды в полицию сообщила ее свекровь. Когда следователи обследовали дом, то сразу поняли: найти Надежду живой маловероятно — в этом убеждали следы крови в кухне.

Служебная собака взяла след и привел к старому недостроенному зданию по соседству. В недействительным канализационном колодце копы и обнаружили страшную находку.

Под грудой кирпича и старой одеждой лежало окровавленное тело женщины. Впоследствии эксперты насчитают на нем три десятка ножевых ранений. А уже к утру следователи назовут имя предполагаемого убийцы. Это Александра — дочь погибшей. И ей всего 16 лет.

— Во время общения с 16-летней дочерью потерпевшей последняя в совершенном преступлении призналась и сообщила, что у нее был с матерью словесный конфликт, который перерос в драку, в результате чего последняя взяла кухонный нож и нанесла матери около 30 ударов в область груди и спины. С целью сокрытия следов преступления дочь потерпевшей, погрузив мать на тачку вывезла ее в заброшенный дом, — сообщили в управлении уголовного розыска Винницкой области.

Одиннадцатиклассница Саша в школе была настоящим образцом. Отличница, спортсменка, беспрекословный лидер. Что девушка жестокая убийца, здесь верить отказываются.

16-летней девушке уже объявили о подозрении в умышленном убийстве матери. Судебное заседание, на котором выбирали меру пресечения, проводили в закрытом режиме, так как несовершеннолетняя. А вот на ответственность перед законом юный возраст подозреваемой никак не повлияет. За жестокое убийство матери девушка может попасть в колонию на долгих 15 лет. Привыкать к жизни за решеткой школьница уже начинает в СИЗО, где она проведет как минимум два месяца.