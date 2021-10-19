В Херсоне на улице Ивана Богуна местная жительница заметила 6-летнюю девочку, которая плакала у открытого окна на втором этаже дома и звала маму.

До приезда на место происшествия работников сектора противодействия домашнему насилию Нацполиции женщина все время разговаривала с ребенком, пытаясь его успокоить.

Девочка рассказала, что, проснувшись утром, испугалась, когда не увидела маму дома.

Поэтому малышня открыла окно и начала высматривать ее на улице.

46-летняя мать, вернувшись домой, объяснила полицейским, что выходила по срочным делам.

Ребенка ей было не с кем оставить, потому что муж на заработках, а сами они переехали в город из другой области.

Правоохранители составили на женщину административный протокол из-за ненадлежащего исполнения обязанностей относительно воспитания ребенка и передали информацию о происшествии в службу по делам детей.

Чтобы предупредить трагические события, в Нацполиции призывают не оставлять маленьких детей без присмотра и обязательно установить замки или фиксаторы на окнах, чтобы ребенок не смог их самостоятельно открыть.

5 октября на Харьковском шоссе в Днепровском районе Киева погиб 8-летний мальчик, выпав с балкона квартиры на 21-м этаже.

Мальчик проживал в квартире вместе с семьей.

Сейчас полиция опрашивает родных погибшего, свидетелей и соседей, чтобы выяснить причины и обстоятельства трагедии.

После проведения следственных действий полицейские предоставят правовую квалификацию события.