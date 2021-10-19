У Херсоні на вулиці Івана Богуна місцева жителька помітила 6-річну дівчинку, яка плакала біля відчиненого вікна на другому поверсі будинку й кликала маму.

До приїзду на місце події працівників сектору протидії домашньому насильству Нацполіції жінка весь час розмовляла з дитиною, намагаючись її заспокоїти.

Дівчинка розповіла, що, прокинувшись зранку, злякалася, коли не побачила маму вдома.

Тому малеча відчинила вікно й почала виглядати її на вулиці.

46-річна матір, повернувшись додому, пояснила поліцейським, що виходила в термінових справах.

Дитину їй не було з ким залишити, бо чоловік на заробітках, а самі вони переїхали до міста з іншої області.

Правоохоронці склали на жінку адміністративний протокол через неналежне виконання обов’язків щодо виховання дитини та передали інформацію про подію до служби у справах дітей.

Щоб попередити трагічні події, у Нацполіції закликають не залишати маленьких дітей без нагляду та обов’язково встановити замки або фіксатори на вікнах, щоб дитина не змогла їх самостійно відчинити.

5 жовтня на Харківському шосе в Дніпровському районі Києва загинув 8-річний хлопчик, випавши з балкона квартири на 21-му поверсі.

Хлопчик проживав у квартирі разом з сім’єю.

Наразі поліція опитує рідних загиблого, свідків і сусідів, щоб з’ясувати причини та обставини трагедії.

Після проведення слідчих дій поліцейські нададуть події правову кваліфікацію.