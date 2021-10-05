В Киеве 8-летний мальчик выпал с балкона квартиры на 21-м этаже

Во вторник, 5 октября, в Киеве 8-летний мальчик выпал из балкона квартиры на 21 этаже. К сожалению, от полученных травм ребенок погиб на месте.

Инцидент произошел в 16.20 на Харьковском шоссе в Днепровском районе столицы. На место трагедии прибыли правоохранители и медицинские работники.

Мальчик проживал в квартире вместе с семьей. Пока причины падения ребенка из балкона многоэтажки не сообщают. Полиция опрашивает родных погибшего, свидетелей и соседей, чтобы выяснить причины и обстоятельства трагедии.

После проведения следственных действий полицейские предоставят событию правовую квалификацию.

Недавно похожий случай произошел в Одессе. Там 3-летний мальчик выпал из окна третьего этажа многоэтажного дома.

Правоохранители открыли производство по ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой несчастный случай.

Полиция призывает родителей внимательнее следить за детьми и не оставлять их у окон.

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