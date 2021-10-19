18 октября в Кривом Роге умер Андрей Павлов — брат погибшего мэра Константина Павлова. Его тело нашли вечером в собственной квартире.

Днепропетровская областная прокуратура открыла производство по факту смерти 44-летнего Андрея Павлова. Смерть брата Константина Павлова правоохранители расследуют как умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК).

В прокуратуре отметили, что на теле Андрея Павлова не было видимых телесных повреждений.

Андрей Павлов умер: что известно

Андрей Павлов умер 18 октября в своей квартире. Тело мужчины обнаружил его товарищ, который заехал его навестить.

Он рассказал, что Павлову было плохо в последнее время и он попросил привести ему воды, однако от помощи врачей отказался. Товарищ привез ему воды и поехал, потом Андрей не поднимал трубку.

Когда знакомый снова вернулся в дом, его владелец был уже мертв.

Следов насильственной смерти на теле мужчины не было. Причину смерти выяснят во время судебно-медицинской экспертизы.

В августе нашли мертвым брата Андрея Павлова Константина Павлова, который в то время был мэром Кривого Года. Его тело обнаружили на веранде частного дома, рядом лежало ружье.

Правоохранители рассматривают две версии смерти Константина Павлова — самоубийство или доведение до самоубийства.

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Источник: Днепропетровская областная прокуратура