НБУ обязал в течение 5 дней отстранить генерального директора АО Укрпочта Игоря Смилянского.

Смилянского должны отстранить от должности гендиректора Укрпочты

Национальный банк Украины принял решение о несоответствии генерального директора АО Укрпочта Игоря Смилянского требованиям по профессиональной пригодности, установленным к руководителю предоставления финансовых платежны

Соответствующее решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры.

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Отмечается, что оценка профессиональной пригодности руководителей финансовых учреждений и поставщиков платежных услуг является частью надзорных полномочий НБУ. Она направлена ​​на обеспечение соответствия управляющих требованиям законодательства и надлежащего функционирования денежного сектора.

Процедуру оценки соответствия Игоря Смилянского НБУ начал по результатам наблюдательных действий деятельности АО Укрпочта в 2023-2026 годах. В этот период регулятор неоднократно применял к компании меры воздействия – письменные предупреждения и штрафы – из-за нарушений в сфере платежных услуг, финансового мониторинга, а также недостатков в системах управления рисками и внутреннего контроля.

По результатам собеседования и анализа материалов Квалификационная комиссия НБУ установила основания для признания Игоря Смилянского не отвечающим требованиям профессиональной пригодности руководителя предоставлятеля финансовых платежных услуг.

Комитет, учитывая выявленные нарушения в деятельности АО Укрпочта, а также объяснения Игоря Смилянского во время собеседования, пришел к выводу, что у него нет достаточного уровня знаний законодательства, понимания и опыта его надлежащего применения, в частности нормативно-правовых актов НБУ, в объеме, необходимом для выполнения обязанностей руководителя.

В частности, речь идет об обеспечении надлежащего корпоративного управления, системы внутреннего контроля, финансового мониторинга и управления рисками в АО Укрпочта.

В связи с этим уполномоченный орган АО Укрпочта должен принять необходимые меры для замены генерального директора и привести деятельность компании в соответствие с законодательством Украины и нормативно-правовыми актами НБУ.

В течение пяти рабочих дней Игорь Смилянский должен быть отстранен от руководства АО Укрпочта, а в течение двух месяцев — назначен новый руководитель, отвечающий требованиям профессиональной пригодности.

НБУ отмечает, что в течение 2024–2026 годв НБУ применил к АО Укрпочта следующие меры влияния:

в феврале 2024 года — штраф 17 387 053 грн за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга;

в июле 2025 года — письменная оговорка за недостатки во внутренних документах по вопросам ПИК/ФТ и недостаточность процедур управления рисками;

в декабре 2025 года — письменная оговорка за нарушение законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке;

в марте 2026 года — штраф 255 000 грн за непредставление НБУ запрашиваемой информации и документов в установленные сроки;

в мае 2026 года — штраф 1 700 000 грн за ненадлежащее функционирование систем корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками;

в июне 2026 года — штраф 2 544 942,03 грн и письменная оговорка за многочисленные нарушения требований Закона Украины О платежных услугах и нормативно-правовых актов НБУ, в частности относительно платежных операций, эквайринга и работы с документами, содержащими тайну предоставлятеля платежных услуг.

Следует отметить, что АО Укрпочта имеет лицензию НБУ на предоставление финансовых платежных услуг и является поднадзорным учреждением. Компания обеспечивает доступ миллионов граждан к базовым платежным сервисам, поэтому ее надлежащее функционирование имеет немаловажное значение для стабильности платежного рынка.

Источник : НБУ

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