Прокуратура Харьковской области проводит расследование по факту мошенничества относительно подделки негативных ПЦР-тестов на коронавирус от имени известных украинских лабораторий.

Фигурантами дела являются 10 человек — преимущественно члены одной семьи. Организовал преступную схему 27-летний уроженец Запорожья. Он предложил своему отцу, который является владельцем турагентства, подделывать ПЦР-тесты для клиентов. К плану подключил также родного брата и знакомых.

Около года этот семейный подряд, используя соцсети и мессенджеры, выдавал фальшивые справки с отрицательными результатами теста в разных регионах Украины.

За услуги мошенники брали предоплату в размере 400 грн. Заказ отдавали за денежное вознаграждение, в частности через турагентство отца организатора.

Мошенничество с ПЦР-тестами: на Харьковщине фальшивки штамповал семейный подряд / 3 фотографии

Накануне проведено более 20 обысков на территории Киевской, Харьковской и Запорожской областей в офисах и по месту жительства фигурантов.

Изъяли технику, смартфоны, карточки, прибор для изготовления поддельных печатей и штампов, а также сами поддельные печати и штампы украинских медицинских лабораторий и отдельных врачей.

Готовится подозрение и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Источник: Прокуратура Харківщини

Фото: Прокуратура Харківщини