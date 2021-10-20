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Валентина Летяк |

Мошенничество с ПЦР-тестами: на Харьковщине фальшивки штамповал семейный подряд

Шахрайство з ПЛР-тестами

Прокуратура Харьковской области проводит расследование по факту мошенничества относительно подделки негативных ПЦР-тестов на коронавирус от имени известных украинских лабораторий.

Фигурантами дела являются 10 человек — преимущественно члены одной семьи. Организовал преступную схему 27-летний уроженец Запорожья. Он предложил своему отцу, который является владельцем турагентства, подделывать ПЦР-тесты для клиентов. К плану подключил также родного брата и знакомых.

Около года этот семейный подряд, используя соцсети и мессенджеры, выдавал фальшивые справки с отрицательными результатами теста в разных регионах Украины.

За услуги мошенники брали предоплату в размере 400 грн. Заказ отдавали за денежное вознаграждение, в частности через турагентство отца организатора.

Шахрайство з ПЛР-тестами
Шахрайство з ПЛР-тестами
Шахрайство з ПЛР-тестами
Шахрайство з ПЛР-тестами
Шахрайство з ПЛР-тестами
Шахрайство з ПЛР-тестами
Мошенничество с ПЦР-тестами: на Харьковщине фальшивки штамповал семейный подряд / 3 фотографии

Накануне проведено более 20 обысков на территории Киевской, Харьковской и Запорожской областей в офисах и по месту жительства фигурантов.

Изъяли технику, смартфоны, карточки, прибор для изготовления поддельных печатей и штампов, а также сами поддельные печати и штампы украинских медицинских лабораторий и отдельных врачей.

Готовится подозрение и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

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Источник: Прокуратура Харківщини

Фото: Прокуратура Харківщини

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