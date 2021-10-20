Прокуратура Харківської області проводить розслідування за фактом шахрайства щодо підробки негативних ПЛР-тестів на коронавірус від імені відомих українських лабораторій.

Фігурантами справи є 10 осіб – переважно члени однієї родини. Організував злочинну схему 27-річний уродженець Запоріжжя. Він запропонував своєму батьку, який є власником турагентства, підроблювати ПЛР-тести для клієнтів. До плану залучив також рідного брата та знайомих.

Близько року цей сімейний підряд, використовуючи соцмережі та месенджери, видавав фальшиві довідки з негативними результатами тесту у різних регіонах України.

За послуги шахраї брали передплату в розмірі 400 грн. Замовлення віддавали за грошову винагороду, зокрема через турагентство батька організатора.

Шахрайство з ПЛР-тестами: на Харківщині фальшивки штампував сімейний підряд / 3 фотографии

Напередодні проведено більше 20 обшуків на території Київської, Харківської та Запорізької областей в офісах та за місцями проживання фігурантів.

Вилучено техніку, смартфони, картки, прилад для виготовлення підроблених печаток та штампів, а також самі підроблені печатки та штампи українських медичних лабораторій та окремих лікарів.

Готується підозра та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Джерело: Прокуратура Харківщини

Фото: Прокуратура Харківщини