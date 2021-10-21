Поранив доньку і застрелив батьків дружини: на Хмельниччині засудили чоловіка

У Хмельницькій області оголосили вирок чоловіку, який на очах у дитини вбив її дідуся та бабусю. Трагедія сталася у 2019 році у селі Мілівці Кам’янець-Подільського району.

Чоловік мав неприязні стосунки з тестем і тещею. Він прийшов у кухню, де відпочивали батьки дружини, та вистрілив у них з мисливської рушниці. Спочатку зловмисник влучив у тещу. Це побачила його донька, яка гралася у кімнаті.

8-річна дівчинка кинулася прикрити дідуся, але її батька це не зупинило. Чоловік здійснив постріл повз доньку, у результаті чого вона дістала поранення. Від отриманих травм пенсіонери загинули на місці.

У будинку також перебувала дружина стрілка та ще одна донька. Старша донька вибігла на вулицю та викликала поліцію.

Дружині вдалося забрати зброю у чоловіка та викинути у корчі. Після цього він заліз в авто та підпалив його, проте сусіди погасили пожежу.

Кам’янець-Подільський міський районний суд завершив розгляд справи щодо вбивства двох осіб, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (пп. 1,5 ч. 2 ст. 115 ККУ). У суді обвинувачений повністю визнав свою провину, але не розкаявся та не попросив вибачення.

Мешканця села Мілівці засудили до довічного позбавлення волі. Також суд присудив стягнути з обвинуваченого 1 млн грн морального відшкодування.

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