Не понравился зять: в Пакистане мужчина поджег дом с детьми и внуками

В Пакистане мужчина подозревается в убийстве двух дочерей и четырех внуков. По данным полиции, подозреваемый поджег дом своих детей — Фаузии Биби и Хуршид Май, поскольку был против брака одной из дочерей.

Трагедия произошла в центре Пакистана — в одном из сел района Музаффаргарх.

Как рассказывают пакистанские чиновники, Фаузия Биби вышла замуж около полтора года назад против воли отца, отказавшись от так называемого брака по договоренности.

— Инцидент — это результат соперничества двух семей за любовный брак, — сказал Абдул Маджид, представитель полиции Пакистана.

Полицейский также добавил, что отец жил в соседнем селе, сейчас его разыскивают.

В пожаре погибло четверо внуков подозреваемого — самому младшему было четыре месяца, а самому старшему — 13 лет. Пожар также забрала мужа Хуршид Май.

Мужчина Фаузии Биби остался жив. Он рассказал полиции, что пришел домой с работы, когда дом уже горел.

Убийство из-за брака, который не согласовали родственники, является распространенным преступлением в Пакистане. По данным Пакистанской комиссии по правам человека, сотни женщин в стране ежегодно убивают родственники за то, что они вышли замуж без согласия или вопреки желанию своей семьи.

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