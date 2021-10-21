20 октября в Николаеве из окна на девятом этаже выпала 15-летняя девушка. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

Трагедия произошла утром после того, как отец разбудил Юлию, чтобы та собиралась в школу. Сам в это время пошел в уборную. Когда вышел, дочь уже лежала на асфальте.

После увиденного мужчина сразу позвонил жене, которая в то время была на работе.

– Вот тут дочь лежала. Лицо у нее разбитое было… – показывает на место под домом мать погибшей девочки Людмила Дмитренко. – Полиция меня не пускала, потому что я истерично кричала, мужа выгнали за угол.

По словам заведующей диспетчерской Николаевского центра экстренной медицины Людмилы Сдобниковой, скорая, прибывшая на место происшествия за шесть минут, продолжала оказывать реанимационную помощь, несмотря на признаки биологической смерти, однако безуспешно.

В первую очередь под подозрение попал отец девочки, ведь в квартире они были только вдвоем.

– Полиция сняла отпечатки на стульчике у окна, чтобы убедиться, не муж ли ее толкнул. Но действительно выяснилось, что она сама прыгнула, пока он был в туалете, – рассказывает мать девочки.

Людмила Дмитренко говорит: дочь была довольно тихим и совсем не конфликтным ребенком. В последнее время строго следила за внешностью, потому что имела комплексы из-за веса.

Однако во время разговора начинает припоминать, что дочь слушала странную музыку. Ко всему полиция нашла в комнате дочери стихи о смерти.

– А когда-то Юля сказала, что прыгнет с девятого этажа, потому что ей хочется посмотреть, что из этого получится. Я ей сказала, что с таким не шутят. Она ответила: А вдруг я останусь живой? – пересказывает жуткий разговор с дочерью женщина.

Двоюродная сестра Юлии Анастасия предполагает, что девушку могли побудить к самоубийству сверстники, ведь случаи буллинга сейчас – нередки.

В школе такую версию категорически отрицают. Говорят: конфликтов у Юлии никогда не было. Школьница была довольно замкнутой, стеснялась отвечать у доски, с одноклассниками общалась мало.

– Она постоянно была в наушниках и с телефоном в руках. Возможно, причина в играх, которые есть в интернете. Мы проведем собственное расследование, -– обещает заместитель директора школы по воспитательной работе Ольга Бурматова.

Соседи о семье Юлии отзываются только одобрительно. Утверждают, что никаких ссор никогда не слышали, а родители – трудолюбивые и не употребляют алкоголь.

Правоохранители открыли уголовное производство по стандартной для таких случаев статье Умышленное убийство. Главной версией считают самоубийство.

– Пока продолжаются беседы с учащимися и учителями в школе, изучаем страницы погибшей в соцсетях, осматриваем ее личный компьютер и мобильный телефон, – говорит руководитель отделения №1 Николаевского районного отдела полиции Игорь Донец.

Правоохранители надеются, что помочь в расследовании сможет переписка Юлии с друзьями.