Смерть школярки в Миколаєві

20 жовтня в Миколаєві з вікна на дев’ятому поверсі випала 15-річна дівчина. Постраждала померла дорогою до лікарні.

Трагедія сталася вранці після того, як батько розбудив Юлію, щоб та збиралась до школи. Сам у цей час пішов до вбиральні. Коли вийшов, дочка вже лежала на асфальті.

Після побаченого чоловік одразу зателефонував дружині, яка в той час була на роботі.

– Ось тут дочка лежала. Обличчя в неї розбите було… – показує на місце під будинком мати загиблої дівчинки Людмила Дмитренко. – Поліція мене не пускала, бо я істерично кричала, чоловіка вигнали аж за ріг.

За словами завідувачки диспетчерської Миколаївського центру екстреної медицини Людмили Здобникової, швидка, яка прибула на місце події за шість хвилин, продовжувала надавати реанімаційну допомогу, незважаючи на ознаки біологічної смерті, однак безуспішно.

Найперше під підозру потрапив батько дівчинки, адже в квартирі вони були лише вдвох.

– Поліція зняла відбитки на стільчику біля вікна, щоб пересвідчитись, чи не чоловік її штовхнув. Але дійсно з’ясувалося, що вона сама стрибнула, поки він був у туалеті, – розповідає мати дівчинки.

Людмила Дмитренко каже: дочка була доволі тихою та зовсім не конфліктною дитиною. Останнім часом суворо стежила за зовнішністю, бо мала комплекси через вагу.

Однак під час розмови починає пригадувати, що дочка слухала дивакувату музику. До всього поліція знайшла в кімнаті дочки вірші про смерть.

– А колись Юля сказала, що стрибне з дев’ятого поверху, бо їй кортить подивитися, що з цього вийде. Я їй зауважила, що із таким не жартують. Вона відповіла: А раптом я залишуся живою? – переповідає моторошну розмову з дочкою жінка.

Двоюрідна сестра Юлії Анастасія припускає, що дівчину могли спонукати до самогубства однолітки, адже випадки булінгу нині – непоодинокі.

У школі таку версію категорично заперечують. Кажуть: конфліктів у Юлії ніколи не було. Школярка була доволі замкненою, соромилася відповідати біля дошки, з однокласниками спілкувалася мало.

– Вона постійно була в навушниках і з телефоном у руках. Можливо, причина в іграх, які є в інтернеті. Ми проведемо власне розслідування, – обіцяє заступник директора школи з виховної роботи Ольга Бурматова.

Сусіди про родину Юлії відгукуються лише схвально. Стверджують, що жодних сварок ніколи не чули, а батьки – працьовиті та непитущі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за стандартною для таких випадків статтею Умисне вбивство. Головною версією вважають самогубство.

– Поки тривають бесіди з учнями та вчителями в школі, вивчаємо сторінки загиблої в соцмережах, оглядаємо її особистий комп’ютер та мобільний телефон, – говорить керівник відділення №1 Миколаївського районного відділу поліції Ігор Донець.

Правоохоронці сподіваються, що допомогти в розслідуванні зможе листування Юлії з друзями.