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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В детском саду Кременчуга дерево упало на двух детей

дерево впало на двох дітей

Двое детей травмированы вследствие падения дерева на территории одного из детсадов города Кременчуг Полтавской области.

Местная полиция получила информацию от медиков о травмировании детей в детском саду по улице Софиевской 21 октября около 12.00.

Оба ребенка госпитализированы в больницу. По данным кременчугских СМИ, у пятилетнего мальчика диагностировали переломы бедра, а четырехлетняя девочка сейчас в коме в реанимационном отделении.

Позже выяснилось, что дерево травмировало также воспитательницу. Она тоже в больнице.

Дети гуляли в павильоне, и когда поднялся ветер, воспитательница повела их в группу. В этот момент и упало дерево, которое было не аварийным.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, она выясняет все обстоятельства травмирования воспитанников детского дошкольного учреждения.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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