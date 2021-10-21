Двое детей травмированы вследствие падения дерева на территории одного из детсадов города Кременчуг Полтавской области.

Местная полиция получила информацию от медиков о травмировании детей в детском саду по улице Софиевской 21 октября около 12.00.

Оба ребенка госпитализированы в больницу. По данным кременчугских СМИ, у пятилетнего мальчика диагностировали переломы бедра, а четырехлетняя девочка сейчас в коме в реанимационном отделении.

Позже выяснилось, что дерево травмировало также воспитательницу. Она тоже в больнице.

Дети гуляли в павильоне, и когда поднялся ветер, воспитательница повела их в группу. В этот момент и упало дерево, которое было не аварийным.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, она выясняет все обстоятельства травмирования воспитанников детского дошкольного учреждения.